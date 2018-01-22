Волкер поделился своими планами поездок перед встречей с Сурковым

Перед встречей с помощником президента РФ Владиславом Сурковым спецпредставитель США по Украине Курт Волкер посетит Донбасс и Киев. Об этом он сообщил в комментарии Голосу Америки.
24 января Волкер отправится на восток Украины, а 25-го в Киеве проведет встречи с украинскими должностными лицами. 26 января в Дубае Волкер планирует встретиться с Сурковым.
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Во время переговоров стороны обсудят состояние конфликта в Донбассе, перспективы введения и возможный формат миротворческой миссии.