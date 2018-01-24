Джемилев: Россия переселила в Крым до миллиона своих граждан

Российские оккупационные власти проводят целенаправленную политику по вытеснению с Крыма коренного населения. Об этом говорится в выступлении уполномоченного президента по делам крымскотатарского народа, народного депутата Мустафы Джемилева, которое было подготовлено к сессии ПАСЕ и текст которого опубликован в Facebook политика.

"Данные о перемещении населения тщательно засекречены оккупационными властями, но анализ даже открытых источников свидетельствует о перемещении в Крым за 4 года оккупации от 500 тысяч минимум до 1 миллиона своих граждан. Подобные действия, как известно, в соответствии с Женевской конвенцией августа 1949 года относятся к разряду военных преступлений", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Чийгоз и Умеров в Европарламенте расскажут о нарушениях прав человека в Крыму

Также Джемилев рассказал о значительном ущербе оккупации экономике полуострова.

"Экономика Крыма ныне существует в основном только на дотации из федерального российского бюджета. Экспорт продукции Крыма, который осуществляется в основном только в Россию и несколько постсоветских стран, поддерживающих агрессивный курс России, по сравнению с дооккупационным периодом сократился примерно в 28 раз, а импорт в 35 раз", - отметил Джемилев.

Он также добавил, что, в виду прекращения поставок днепровской воды площадь орошаемого земледелия в Крыму сократились примерно в 35 раз. Попытки оккупантов орошать земли посредством воды, выкачиваемой из артезианских колодцев, привели к тому, что грунтовые воды в степной части Крыма опустились на 17 метров и началось засоление почв.