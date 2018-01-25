Волкер: Закон о реинтеграции не противоречит Минску

Спецпредставитель Госдепа США по делам Украины Курт Волкер считает, что принятый Верховной Радой законопроект о реинтеграции Донбасса не противоречит минским соглашениям. Об этом он заявил в интервью Радио Свобода.

"Документ формализует права граждан Украины, которые живут в этом оккупированном регионе, и это также важно. А то, что там нет упоминания о "Минске", не означает, что он противоречит "Минску". Украина является участником минских соглашений, участвует в Трехсторонней контактной группе в Минске каждые несколько недель. Она приняла закон о специальном статусе, закон об амнистии, готова к проведению местных выборов, когда для этого будут условия. Поэтому я думаю, что Украина придерживается соглашения. Как по мне, нужно, чтобы и российская сторона выполнила свою часть, в том числе по соблюдению перемирия, такого, как мы видели в прошлые сутки", - подчеркнул он.

Волкер отметил, что принятый закон просто констатирует существующие факты, в частности, присутствие российских войск и военную операцию по защите страны

"Ситуация - такая же, как и была. Российский контроль и командование силами там присутствовали, поэтому можно назвать это, по крайней мере, неформально, оккупацией и вторжением. Поэтому не думаю, что это что-то меняет. Там просто говорится, что мы видим собственными глазами. Закон упорядочивает военную операцию, что, по моему мнению, важно. В течение нескольких лет это называлось антитеррористической операцией, а это настоящая военная операция для защиты страны", - заявил представитель Госдепа.

Напомним, 26 января в Дубае специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по делам Украины Курт Волкер планирует встретиться с помощником президента РФ Владиславом Сурковым. Стороны обсудят состояние конфликта на востоке Украины, перспективы введения и возможный формат миротворческой миссии.