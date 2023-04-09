"Бойня русских на Донбассе": в РФ посетовали на ЕС и объяснили, почему вторглись в Украину

В России в очередной раз вспомнили историю о том, как "Запад обманул Кремль" после подписания Минских соглашений, не захотев выполнять условия Москвы.

Related video

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что якобы благодаря Минским соглашениям Украина получила возможность "устраивать бойню русских на Донбассе". В ответ на это Россия была вынуждена начать так называемую "специальную военную операцию" (СВО) 24 февраля 2022 года. Об этом Песков сказал в воскресенье, 9 апреля 2023 года, передают росСМИ.

По его словам, Россию обманывали во время переговоров по Минским соглашениям, заключенным с Германией, Францией и Украиной, это только усугубило ситуацию и приблизило полномасштабное вторжение в Украину, которое власти РФ продолжают называть "специальной военной операцией".

"Да, с Минскими соглашениями это была игра в наперстки. Нас обманывали и это усугубило ситуацию. Это подвигло во многом киевский режим, развязало ему руки на то, чтобы устраивать у себя в стране бойню русских", — заявил пресс-секретарь Кремля.

В то же время спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что Запад занимался подготовкой Украины к нападению и если бы не "специальная военная операция", то последствия для России были бы катастрофическими. При этом она обвинила бывшего президента Франции Франсуа Олланда и экс-канцлера Германии Ангелу Меркель в том, что во время работы над Минскими соглашениями на протяжении восьми лет они "дурачили" РФ.

"Мы неоднократно сталкивались просто с ложью — говорят одно, делают другое, подразумевают третье", — сказала она.

По ее словам, с 2014 года лидеры стран "Нормандского формата" поставляли Украине разное вооружение и готовили ВСУ к нападению на территорию Донбасса и Крыма. Поэтому в Москве сыграли на опережение, приказав российской армии вторгнуться в Украину.

"И если бы такое решение не было принято — последствия были бы для нас катастрофические", — уверена Валентина Матвиенко.

Напомним, 7 декабря бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что подписание Минских соглашений в 2014 году были попыткой дать Украине время, чтобы стать сильнее. По ее словам, Украина образца 2014/15 — это не Украина сегодня.

Уже 9 декабря президент России Владимир Путин заявил, что нужно было начинать полномасштабное вторжение раньше, ведь Москву "обманывали". Он сказал, что хотел договориться в рамках Минских соглашений, но Украина и посредники якобы отказались выполнять договоренности.

При этом президент Украины Владимир Зеленский считает, что подписание Минских соглашений было уступкой России. Так, 9 февраля 2023 года он сказал, в документе отсутствует вопрос Крыма, поэтому он сообщил Путину и посредникам, что договор не может быть выполнен.