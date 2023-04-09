"Бійня росіян на Донбасі": у РФ поскаржились на ЄС і пояснили, чому вторглися в Україну

У Росії вкотре згадали історію про те, як "Захід обдурив Кремль" після підписання Мінських угод, не захотівши виконувати умови Москви.

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Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що нібито завдяки Мінським угодам Україна отримала можливість "влаштовувати бійню росіян на Донбасі". У відповідь на це Росія була змушена розпочати так звану "спеціальну військову операцію" (СВО) 24 лютого 2022 року. Про це Пєсков сказав у неділю, 9 квітня 2023 року, передають росЗМІ.

За його словами, Росію обманювали під час переговорів щодо Мінських угод, укладених з Німеччиною, Францією та Україною, тож це лише поглибило кризу і наблизило повномасштабне вторгнення в Україну, яке влада РФ продовжує називати "спеціальною військовою операцією".

"Так, з Мінськими угодами це була гра в наперстки. Нас обманювали і це поглибило кризу. Це спонукало багато в чому київський режим, розв'язало йому руки на те, щоб влаштовувати у себе в країні бійню росіян", — заявив прессекретар Кремля.

Водночас речниця Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко заявила, що Захід займався підготовкою України до нападу і якби не "спеціальна військова операція", то наслідки для Росії були б катастрофічними. При цьому вона звинуватила колишнього президента Франції Франсуа Олланда та ексканцлерку Німеччини Ангелу Меркель у тому, що під час роботи над Мінськими угодами впродовж восьми років вони "дурили" РФ.

"Ми неодноразово стикалися просто з брехнею — кажуть одне, роблять інше, мають на увазі третє", — сказала вона.

За її словами, з 2014 року лідери країн "Нормандського формату" постачали Україні різне озброєння та готували ЗСУ до нападу на територію Донбасу та Криму. Тож у Москві зіграли на випередження, наказавши російській армії вторгнутися до України.

"І якби таке рішення не було ухвалено — наслідки були б для нас катастрофічні", — упевнена Валентина Матвієнко.

Нагадаємо, 7 грудня колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що підписання Мінських угод у 2014 році були спробою дати Україні час, щоб стати сильнішою. За її словами, Україна зразка 2014/15 — це не Україна сьогодні.

Вже 9 грудня президент Росії Володимир Путін заявив, що потрібно було розпочинати повномасштабне вторгнення раніше, адже Москву "обманювали". Він сказав, що хотів домовитись у межах Мінських угод, але Україна та посередники нібито відмовилися виконувати домовленості.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що підписання Мінських угод було поступкою Росії. Так, 9 лютого 2023 року він сказав,що в документі відсутнє питання Криму, тому він повідомив Путіну та посередникам, що договір не може бути виконаний.