В студии "Фокус" стартовал онлайн-марафон на самые животрепещущие темы последних дней с участием известных экспертов.

Встречайте в нашей студии:

исполнительного директора Института мировой политики Евгения Магду;

директора Украинского центра общественно-политических исследований, представителя Украины в Венецианской комиссии (2013 – 2017) Владимира Пилипенко;

главного редактора сайта "Остров" Сергея Гармаша.

Мы будем говорить на главные темы этой недели:

- о первых результатах саммита в Давосе; о пророссийских движениях в ПАСЕ; о том, почему нашим западным партнерам так важно создать в Украине Антикоррупционный суд; какие практические последствия удет иметь "закон о реинтеграции Донбасса" и какова сейчас ситуация на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Напоминаем, что вы можете стать соведущими нашего эфира, задавая свои вопросы участникам в комментариях на FB-страничке "Фокус" до и во время трансляции.