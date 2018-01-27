Арьев: В Совете Европы поощряют сотрудников создавать проблемы украинской делегации

Из-за неуплаты Россией около 50 млн евро обязательного взноса в Совет Европы в организации объясняют работникам, что зарплаты не будут индексировать из-за неуступчивой позиции украинцев, а также дают задачи критиковать и создавать проблемы украинской делегации.

Об этом вице-президент ПАСЕ, глава украинской делегации Владимир Арьев рассказал в комментарии Укринформ.

"В целом, атмосфера в Совете Европе становится все более отличной от той, которую закладывали основатели организации. Правам человека и защите демократии становится некомфортно, как только речь заходит о деньгах. Сейчас мне несколько человек сказали, что Украину пытаются сделать виноватой, потому что мы стоим на пути 50 млн евро от России", - сообщил Арьев.

Вице-президент ПАСЕ сказал, что якобы есть внутреннее указание в СЕ противодействовать украинской делегации.

"Секретариату Совета Европы говорят, что индексирование зарплат им не происходит из-за неуступчивости украинцев. Дают задание начинать нас максимально критиковать и создавать проблемы. Представляете, не агрессору-России, а Украине, которая является жертвой агрессии", - подчеркнул глава украинской делегации.

По убеждению политика, "эти византийские игрища плохо закончатся для Совета Европы".

Как известно, выступая в первый день зимней сессии ПАСЕ, генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что настало время для гармонизации отношений внутри СЕ и возвращения "на борт" организации государств-членов.

Россия была лишена права голоса в ПАСЕ в апреле 2014 года за оккупацию Крыма и дестабилизацию ситуации на Донбассе. Москва заявила, что прекращает платить взносы в Совет Европы в 2017 году из-за спора относительно полномочий российской делегации в ПАСЕ.

Напомним, на июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы может быть представлен проект решения об изменении правил и процедур ПАСЕ, утверждения которого требуют в РФ.