На Донбассе вражеский снайпер убил нашего военного

С начала суток 27 января боевики российско-оккупационных бандформирований один раз обстреляли украинские позиции в районе проведения антитеррористической операции, в результате чего погиб один военный.



Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

Трагедия произошла вблизи Верхнеторецкого.

"На Донецком направлении, в районе Верхнеторецкого, огонь по нашим позициям вел вражеский снайпер. В результате его действий, к сожалению, получил ранения, несовместимые с жизнью, военнослужащий сил АТО", - говорится в сообщении.

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Напомним, по мнению главы МВД Украины Арсена Авакова, Нацполиция и Нацгвардия должны уже готовиться к службе на освобожденных территориях Донбасса и Крыма.