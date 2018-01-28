Волкер: Российский проект размещения миротворцев на Донбассе только усилит конфликт

Без контроля над границей невозможно обеспечить безопасность в регионе

Предложенный Россией проект размещения миротворцев ООН на Донбассе является неприемлемым для США, поскольку он не будет гарантировать безопасность, а только углубит конфликт. Об этом в интервью 112 Украина заявил спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер.

"Россия предложила другую концепцию – так называемую защитную силу, которая оберегала бы только наблюдателей ОБСЕ. Контроль за границей она не предусматривает. Поэтому бесконечный поток российских сил на вооружение через международную границу продолжался бы", – отметил он.

Волкер подчеркнул, что это не то, на что смогли бы согласиться США и ООН.

"Ведь такая концепция не обеспечит безопасность, а лишь углубит конфликт. И ни одна страна, предоставляющая войска, не захочет оказаться в такой ситуации: когда есть открытая граница и марионеточные группировки", – убежден спецпредставитель США.

Напомним, министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль считает, что миротворцы ООН должны быть вооружены и контролировать весь оккупированный Донбасс.