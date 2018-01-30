Украина и Италия начнут совместное расследование дела украинского бойца Маркива

Правоохранительные органы Украины и Италии будут вместе заниматься расследованием дела украинского военнослужащего Виталия Маркива, который был задержан в Италии и подозревается в убийстве итальянского фоторепортера Андреа Рокелли на Донбассе.

Об этом во вторник заявил министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Анджелино Альфано в ходе встречи с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным в Киеве, передает корреспондент Фокуса.

"Я полностью уверен, что судебные органы Италии примут Украину в расследование. Это будет двустороннее рассмотрение дела", - сообщил Альфано.

Он отметил, что в расследовании будут принимать участие следователи обеих стран.

"Искать правду в интересах обеих стран. Результаты расследования могут повлиять на мнение обоих народов", - подчеркнул дипломат.

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Павел Климкин в свою очередь подчеркнул, что украинские правоохранители готовы предоставить все необходимые для расследования доказательства невиновности украинца.

Напомним, 30 июля 2017 года в городе Болонья был задержан заместитель командира взвода батальона оперативного назначения Нацгвардии имени Кульчицкого Виталий Маркив.

Генконсульство Украины в Милане и департамент консульской службы МИД заявили о том, что взяли дело под особый контроль. В МИД также сообщили, что в связи с задержанием украинца Виталия Маркива генконсульство Украины в Милане обратилось в суд города Павия с ходатайством предоставить информацию об основаниях его задержания.

По данным МВД Украины итальянские правоохранители выдвинули Маркиву ложное подозрение в причастности к убийству гражданина Италии Андреа Рокелли.

Итальянский фоторепортер Андреа Роккелли и его переводчик погибли под Славянском во время боевых действий в 2014 году, когда группа иностранных журналистов попала под минометный огонь. Украинские правоохранители отрицают выдвинутые обвинения в связи с тем, что в батальйоне Кульчицкого на тот момент не было минометов.