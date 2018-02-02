В освобожденной Новоалександровке осталось 17 жителей

В поселке Новоалександровка, который накануне взяли под контроль бойцы ВСУ, в результате боевых действий разрушены или повреждены 90% домов, а население сократилось до 17 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Луганского облгосадминистрации.

"Новоалександровка с 2014 года находилась в безвластии. Четыре года жители были лишены элементарных благ цивилизации - света, газа и воды. Почти 90 из 100 дворов повреждены или уничтожены полностью. В селе осталось 17 жителей, в основном пожилые люди. Поэтому, в первую очередь, мы должны обеспечить энергоснабжение и медицинское обслуживание крестьян", - рассказал заместитель главы областной военно-гражданской Юрий Клименко.

Отмечается, что глава ОВГА Юрий Гарбуз дал поручение восстановить в поселске основные коммуникации и работу фельдшерско-акушерского пункта.

Кроме того, он поручил подготовить пакет документов об исключении Новоалександровки из состава населенных пунктов, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия, чтобы жители поселка могли получать социальные выплаты в полном объеме.