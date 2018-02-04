В центре Киева начался марш сторонников бывшего экс-президента Грузии, лидера Руха новых сил Михеила Саакашвили. Об этом пишет 112 Украина.

Люди традиционно собрались в парке имени Шевченко.

Перед началом акции был проведен небольшой митинг, на котором выступавшие с постамента возле памятника Шевченко рассказывали собравшимся о целях акции и выступали с критикой власти.

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В частности, было оглашено, что маршрут шествия изменился из-за проведения других акций в центре столицы. Так, сторонники Саакашвили выдвинулись от парка Шевченко по ул. Владимирской, затем по ул. Михайловской спуститься к Крещатику в районе Майдана Независимости, после чего повернуть на Европейскую площадь, где пройдет митинг.

Главное требование митингующих – отставка президента Петра Порошенко.

По оценкам Украинской правды, в колонне митингующих идут около 10 тыс. человек.