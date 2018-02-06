Настоящие миротворцы. Как миссия ООН сможет завершить конфликт на Донбассе

Европейский центр Карнеги проанализировал предложения Владимира Путина о введении миротворческого контингента на Донбасс, пришёл к выводу, что кремлёвский сценарий лишь заморозит конфликт, и предложил свой вариант, который позволит добиться установления мира

Ещё несколько месяцев назад выдвигались предположения, что российско-украинский конфликт закончится в 2018 году, однако конец 2017-го дал основания для более пессимистичных прогнозов. Впрочем, хотя конфликт на Донбассе между Украиной и боевиками, которых поддерживает Россия, продолжается, появились сигналы, свидетельствующие о его возможном затухании. В 2017 году прошёл самый большой обмен пленными с начала 2014 года. По оценкам центра Карнеги, это демонстрирует, что некоторый прогресс возможен благодаря нормандскому формату и трёхсторонней контактной группе.

С другой стороны, Россия вывела своих наблюдателей с неподконтрольной Украине территории Донбасса в декабре 2017 года, что фактически ознаменовало прекращение работы органа под названием СЦКК — Совместный центр контроля и координации. Это решение Кремля обрезало прямой канал связи между ним и Украиной, а также повысило риски для наблюдателей ОБСЕ. Сразу же после ухода России из СЦКК на востоке Украины произошли одни из самых сильных боевых столкновений.

На этом фоне президент РФ Владимир Путин снова напомнил о своём предложении, которое впервые озвучил в сентябре 2017 года в качестве проекта-резолюции Совета Безопасности ООН: на Донбасс необходимо ввести миротворческие силы.

Хитрый ход

В конце 2017 года Путин заявил на своей пресс-конференции, что он не против предоставления более широких прав для миротворцев на Донбассе, но только при условии, что это решение Киев обсудит с боевиками. Однако, отмечает европейский центр Карнеги, диалог с террористами неприемлем для Украины и Запада.

Тем не менее западные союзники удвоили свои дипломатические усилия, чтобы найти решение. Были созданы несколько параллельных каналов для переговоров, наладился диалог между специальным представителем США в Украине Куртом Волкером и помощником Путина Владиславом Сурковым. Вопрос продавливают и другие западные политики, например, министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль настаивает на том, что принять решение о миротворческом контингенте ООН необходимо до мартовских выборов президента РФ.

Российское предложение о миротворцах с первого взгляда кажется неплохим и даже правильным. Но на самом деле — это часть стратегии России

Российское предложение о миротворцах с первого взгляда кажется неплохим и даже правильным. Но на самом деле, подчёркивает европейский центр Карнеги, это часть стратегии России, которая стремится избежать ответственности за участие в конфликте и позиционировать себя как посредника в переговорах в рамках ООН. Москва предложила шестимесячную миссию, оснащённую стрелковым оружием, которая будет обладать монопольным правом контролировать территорию неподконтрольной Украине части Донбасса и обеспечивать на ней безопасность. По мнению сотрудников центра Карнеги, такой сценарий лишь заморозит конфликт и поставит под вопрос выполнение условий минских соглашений. Поэтому любое западное предложение о миротворческой миссии ООН в Украине должно включать три элемента.

Главные условия

Сотрудники европейского центра Карнеги уверены, что, во-первых, миссия должна иметь право контролировать российско-украинскую границу в зоне боевых действий. Это необходимо, чтобы положить конец дальнейшим поставкам оружия боевикам со стороны России. В недавнем телефонном разговоре между канцлером Германии Ангелой Меркель и Владимиром Путиным российский президент согласился на контроль границы.

Во-вторых, миссия ООН должна укреплять, а не заменять миссии ОБСЕ на местах. ООН не имеет практического опыта в российско-украинском конфликте, её миротворцы должны помочь Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ поддерживать мир, наблюдая за выводом тяжёлого вооружения и солдат, охраняя склады с оружием и боеприпасами и защищая гражданских. Чтобы эффективно выполнять эти задачи, миссия должна включать около 20 тыс. миротворцев, причём важно, чтобы в ней не участвовали российские войска.

В-третьих, миссия ООН должна поддерживать осуществление минских соглашений и способствовать возвращению районов, не контролируемых Киевом, под его юрисдикцию. В том числе она должна будет создать условия для проведения местных выборов по украинскому законодательству. Миротворцы ООН могли бы также способствовать безопасному возвращению перемещённых лиц.

После завершения конфликта, пишет европейский центр Карнеги, реконструкцию Донбасса должна выполнять вся «семья ООН» — с её многочисленными программами, фондами и специализированными учреждениями. Однако для этого нужно совместными усилиями западных союзников убедить Россию в необходимости полного решения конфликта на Донбассе.

Утверждение правительством США крупнейшей продажи оборонительного оружия Украине способствовало укреплению обороноспособности Киева. В политическом плане его можно было бы использовать как рычаг давления на Россию, если бы такая политика была согласована с европейскими партнёрами. Вместо этого вооружение Украины привело к недопониманию с Германией и Францией. С другой стороны, у Запада есть серьёзный стимул для переубеждения России — санкции. Миссия ООН, обладающая широкими правами, может помочь в полной мере реализовать минские соглашения, что является предварительным условием для отмены санкций, связанных с Донбассом.

Миротворческая миссия ООН в Украине — это реальный выход для разрешения конфликта, подчёркивают в Европейском центре Карнеги, но для сохранения мира также важна политическая воля всех сторон конфликта.

По материалам Европейского центра Карнеги

Перевод Даниила Непочатова