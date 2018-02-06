Консул Украины посетил Клыха в Верхнеуральской тюрьме

Украинский консул посетил осужденного в РФ гражданина Украины Станислава Клыха, который находится в Верхнеуральской тюрьме (Челябинская область), кроме того, у заключенного был и адвокат Илья Новиков.

"Красные номера "146" в челябинской глубинке. Это украинский консул приехал в Верхнеуральскую тюрьму проведать Станислава Клыха", - написал И.Новиков в своем микроблоге в Твиттере во вторник, сообщает Интерфакс-Украина.

Адвокат также сообщил о своем визите к С.Клыху, отметив, что тот "выглядит чуть лучше, чем перед этапом из Грозного, но говорит еще бессвязнее, чем раньше, и совершенно не может удерживать внимание на одной теме".

Кроме того, по словам И.Новикова, по запросу консульства в тюрьме выдали выписку из истории болезни С.Клыха, заметив, что такие выписки "в тюрьмах всегда такие, что ничего не понятно, и жалоб нет".

Напомним, ранее российская правозащитница Татьяна Щур сообщала о визите к С.Клыху адвоката Романа Качанова. "Заключенный чувствует себя удовлетворительно, "только постоянно болят ноги" (он подозревает у себя "туберкулез кости")", - прокомментировала Т.Щур. Она также отметила, что у адвоката возникли серьезные опасения относительно психического здоровья С.Клыха.