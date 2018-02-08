Будапешт и Киев согласовали решение по языковому вопросу

Дипломатам удалось согласовать с представителями венгерского правительства основные положения урегулирования "языкового вопроса" между странами.
Об этом в Twitter написал замглавы внешнеполитического ведомства Василий Боднар по результатам визита в Закарпатскую область.
"С осторожным оптимизмом можно сказать, что длительные переговоры с венгерской стороной завершились согласованием ключевых позиций: о путях урегулирования "языкового вопроса", начале совместного пограничного контроля, развития пограничной инфраструктуры. Шаг за шагом к нормальности", - написал он.
Напомним, Будапешт требует от Киева юридических гарантий по закону об образовании.