Операция "Сулугуни". Что будет с Саакашвили после высылки в Польшу

Многомесячная история с пребыванием Михеила Саакашвили в Украине после сентябрьского прорыва закончилась. Причем довольно внезапно и быстро – от задержания бывшего президента Грузии в центре Киева до его прибытия в Варшаву прошло около трех часов. Поскольку сам Саакашвили, похоже, пока не собирается вновь прорываться через польско-украинскую границу, а власть не сносит палаточный городок под Радой, "украинская история" Саакашвили поставлена на паузу. Его сторонники пока не призывают к штурму Администрации президента, где стычки хоть и были, но мелкие. Стороны противостояния, в первую очередь Саакашвили и Ко, обдумывают дальнейшие действия. Самое время сделать короткие выводы и прогнозы.

1

Власть, судя по всему, поняла, что "проблема Саакашвили" сама по себе не рассосется. Он продолжал троллить и обвинять вездесущих "барыг" в судах, на улицах, телеэфирах и в соцсетях. Даже свои марши за импичмент решил возобновить после новогодних праздников. Вариантов было несколько. Первый – посадить его под реальный, а не домашний, арест в киевском СИЗО. Вариант очень неудачный. Саакашвили бы укрепил свой образ "жертвы режима", превращал бы каждое судебное заседание в митинг, его сторонники получили бы постоянный фактор для мобилизации и повод для нападения на силовиков.

Второй вариант – депортировать его в Грузию, где местные правоохранительные органы и власть ждут – не дождутся Саакашвили. Тем самым его хирургическим путем вырезали бы из украинской политической жизни, переключив бывшего президента Грузии на борьбу с его родным правосудием. Но тогда Порошенко получил бы в свой адрес новые обвинения от западных союзников Украины, отношения с которыми у украинской власти далеки от идеальных. По поводу грузинского правосудия у Запада, похоже, особых иллюзий нет, потому украинского президента обвинили бы в том, что тот сдал своего политического оппонента.

Потому избрали оптимальный в нынешней ситуации метод – вернуть Саакашвили в ЕС в соответствии с договором о реадмиссии. Тут есть свои риски, но это хотя бы не выглядит стопроцентной политической расправой, о которой кричат его соратники.

2

Власть сделала выводы из собственных ошибок. Никаких блокирований автозака и побегов через крышу не было, всё прошло быстро, жестко, операция по задержанию Саакашвили была четко спланированной. Удивительно, что сам Саакашвили с учетом своих многочисленных заявлений о коварных планах власти по его аресту так наплевательски относился к своей физической безопасности. Особенно после пятничной истории с якобы имевшей место попыткой задержания в отеле Fairmont, которую Саакашвили активно разгонял в медиа. Если он так опасался за себя, логичнее было бы везде ходить с толпой соратников, а лучше всего – ночевать в палатке под ВР, где его точно не отдали бы без боя. Но бывший президент традиционно предпочел более комфортные места для пребывания и трапезы.

Это дает повод для конспирологии, дескать, власть поставила Саакашвили перед выбором: либо даешь себя вывезти в Польшу, либо отправишься прямиком к старым "друзьям" в Грузию. Но пока эта версия ничем не подтверждается.

3

Что-то может проясниться после того, как мы увидим дальнейшие действия самого Саакашвили. Непохоже, что у него готов продуманный план на случай высылки. Если в ближайшие дни он опять попробует прорваться через границу по старому сценарию, это значит, что никакого сговора не было. В любом случае, прорваться ему не дадут, вряд ли силовики будут действовать столь же беззубо как в сентябре.

Вероятнее всего, Саакашвили сфокусируется на давлении и критике власти, дистанционно присутствуя в украинском медиа-поле. С нынешним польским руководством, как говорят, у него хорошие отношения. Так что официальная Варшава с учетом нынешних украино-польских отношений не будет мешать Саакашвили троллить Киев. Да и в целом, пользуясь старыми связями и знакомствами с множеством западных топ-политиков, даже находясь в Европе или США, он может серьёзно досадить Банковой. Возможно, совмещая это с "набегами" на украинский кордон – в присутствии соратников и, обязательное условие, множества журналистов. Вот только украинскому политику (которым Саакашвили является, несмотря на то, есть у него сине-желтый паспорт или нет) крайне сложно будет поддерживать нужный градус внимания к себе, находясь в изгнании. У украинцев есть немало других занятных политических зрелищ, потому о Саакашвили могут просто подзабыть.

4

Остаются большие вопросы к украинской прокуратуре и лично генпрокурору Луценко, который не так давно красочно рассказывал и показывал, как Саакашвили брал деньги у Курченко и совершал госизмену. Но сначала обвиняемого в столь тяжелом, особенно в военное время, преступлении отпускают под ночной домашний арест, потом дают право свободно перемещаться, а теперь и вовсе высылают подальше от нашего правосудия. Как же госизмена, записи переговоров, подготовка переворота, куча полученных "эфэсбэшных" денег?

Скорее всего, это дело теперь замнут и забудут, или войдут в процедуру заочного осуждения примерно с той эффективностью и такими же темпами, как в случае с Януковичем.

5

Заявления украинской оппозиции в поддержку Саакашвили – обязательный ритуал критики в адрес власти, не более того. Наверняка, во многих офисах оппозиции вздохнули с облегчением, увидев сегодняшние новости. Кому нужен голосистый конкурент, оттягивающий на себя если не электорат (рейтинг Саакашвили так и не вышел за пределы статистической погрешности), то как минимум внимание медиа? Теперь можно и какие-то массовые акции протеста на весну намечать, потому что в последние месяцы почти вся уличная активность была монополизирована Саакашвили и Ко.

6

Кстати, об уличной активности. Ближайший воскресный марш за импичмент наверняка соберет больше людей, чем обычно. Так уже было в декабре после неудачной попытки ареста Саакашвили. Но дальнейшие перспективы этого движения туманны, как и перспективы палаточного городка под Радой, часть жителей которого теперь добавит к своим требованиям лозунг "Верните Мишу!" Другого такого лидера у них нет. Мобилизационного эффекта ждать не приходится, да и конкурирующие оппозиционеры наверняка теперь попробуют вернуть себе "улицу".