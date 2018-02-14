Конституционный суд отказался рассматривать вопрос о моратории на продажу земли

В среду, 14 февраля, Большая палата Конституционного суда на своем заседании отказала в открытии производства по иску 55 народных депутатов, которые просили признать неконституционным продление моратория на продажу земли. Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Принято Определение Суда об отказе в открытии конституционного производства по делу", - говорится в сообщении.

Напомним, в феврале 2017 года 55 народных депутатов обратились в Конституционный суд с просьбой признать неконституционным мораторий на продажу земли.