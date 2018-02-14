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Ситуация на Донбассе

Во время перемирий на Донбассе копают окопы и закладывают новые мины, – Хуг

Во время перемирий на Донбассе копают окопы и закладывают новые мины, – Хуг
Александр Хуг / Фото: facebook.com/oscesmm

Гражданское население не рассматривает жителей территорий на противоположной стороне как врагов

14.02.18 420
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Несмотря на периоды прекращения огня на Донбассе ситуация далека от мирной и боевые действия могут вспыхнуть в любое время. Об этом сказал первый заместитель председателя специальной наблюдательной миссии ОБСЕ Александр Хуг, передает Голос Америки.

Дипломат указал, что война на востоке Украины имеет признаки навязанного извне конфликта, потому что гражданское население не рассматривает жителей территорий на противоположной стороне как врагов, и подчеркнул, что около 40 тыс. людей ежедневно пересекают фронтовую полосу.

Из почти четырехлетнего опыта работы на Донбассе он делает вывод, что до сих пор нет признаков перелома в тенденциях и "стороны сохраняют готовность вступать в конфликт без задержек".

"Хуже даже то, что во времена относительного затишья стороны используют эту возможность не для того, чтобы отвести оружие и развести силы, а наоборот – продвигаются вперед ближе друг к другу, копают новые окопы, закладывают новые мины", – сказал дипломат.

Хуг признал, что ОБСЕ вероятно видит “лишь верхушку айсберга”, потому что по обе стороны контактной полосы наблюдателей часто рассматривают как проблему.

"Нас часто останавливают во время выполнения заданий. Это могут быть пассивные препятствия: минные поля, или иные барьеры, но есть также случаи и активного вмешательства в наше патрулирование. Нас останавливают на пропускных пунктах и не пропускают, нам угрожают. В наиболее серьезных случаях нас пытаются запугать используя оружие".

Подчеркивая, что препятствия создаются практически повсюду, представитель ОБСЕ сказал, что больше случаев силового давления и запугивания случается на территориях, не контролируемых украинским правительством.

Хуг признал, что расстроен и разочарован нехваткой возможностей защитить людей от войны и положить конец конфликту.

"Мы также знаем, что наше влияние ограничено, что наш мандат ограничен. Мы там для того, чтобы создавать условия для диалога, а прекращать огонь, разминировать, отводить вооружения - это обязанность тех, кто пообещал это сделать".

Но он заявил, что считает очень нужной работу бригад наблюдателей ОБСЕ на Донбассе, чтобы создавать условия для диалога, основанного на фактах.

"Тот факт, что 40 тыс. человек ежедневно переходят контактную полосу, очень многообещающий. Не везде в случаях конфликтов полосу пересекают так часто. Преимущественно контактная линия является границей раздела, а в этом конфликте это не так. В головах людей ее не существует. Это трагическая реальность... Даже самим фактом перехода той полосы они заявляют, что не хотят этого конфликта. Они всегда нам говорят, что это не их конфликт", - сказал Хуг.

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