АТО: трое украинских военных получили ранения

14 февраля в районе проведения антитеррористической операции незаконные вооруженные формирования продолжили обстрелы позиций украинской армии. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.
По состоянию на 18:00 зафиксировано 5 вражеских прицельных обстрелов укреплений сил АТО. В результате вражеских обстрелов трое украинских военнослужащих получили ранения.
На луганском направлении противник применил 120-мм минометы вблизи Троицкого и выпустил в этом районе четыре мины. Из гранатометов и стрелкового оружия агрессор обстрелял наши позиции у Майского.
На донецком направлении захватчики из гранатометов различных видов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вели огонь по опорным пунктам Вооруженных сил Украины неподалеку Красногоровки, Новотроицкого и Каменки. Вблизи Красногоровки оккупанты также стреляли из вооружения БМП.