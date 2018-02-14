В Карпатах вновь предупреждают об опасности схода лавин

Синоптики предупреждают о лавинной опасности в горах Ивано-Франковской области завтра, 15 февраля 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, 15 февраля, в связи со снегопадами, в горах Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве в течение 14 февраля синоптики прогнозировали гололед на дорогах. Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА в случае возникновения гололедицы рекомендовало водителям и пешеходам соблюдать скоростной режим и дистанцию, отказаться от рискованных маневров, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к аварийным ситуациям.