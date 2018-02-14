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В Карпатах вновь предупреждают об опасности схода лавин

В Карпатах вновь предупреждают об опасности схода лавин
Фото: all-pix.com

В горах Ивано-Франковской области ожидается лавинная опасность 3-го уровня

14.02.18 25
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Синоптики предупреждают о лавинной опасности в горах Ивано-Франковской области завтра, 15 февраля 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, 15 февраля, в связи со снегопадами, в горах Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве в течение 14 февраля синоптики прогнозировали гололед на дорогах. Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА в случае возникновения гололедицы рекомендовало водителям и пешеходам соблюдать скоростной режим и дистанцию, отказаться от рискованных маневров, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к аварийным ситуациям.

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