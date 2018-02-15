В захвате приняли участие около 50 человек

Около 50 неизвестных, якобы вооруженных ножами и огнестрельным оружием, выгнали с 33-го этажа столичного бизнес-центра "Гулливер" представителей компании "Навигатор", которую назначили государственным управляющим соответствующих помещений.

Об этом сообщает Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), в Facebook и на своей официальной странице.

Действиями неизвестных якобы управляла женщина, которая представилась Оксаной Чепижко.

"Чепижко Оксана, давая распоряжения лицам, прибывшим вместе с ней (в количестве 50 человек), кричит, что "живыми или мертвыми, но вынести их из помещения. Немедленно!", показывая при этом на сотрудников компании и представителей охранной фирмы", - говорится в сообщении.

Напомним, АРМА согласно решению Печерского районного суда Киева от 28 сентября 2017 года назначено управляющим всеми нежилыми помещениями на 31-33 этажах бизнес-центра "Гулливер" в Киеве. Они были арестованы в рамках уголовного производства против бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко.

Агентство несколько месяцев добивалось передачи в свое управление этих помещений. Сделать это удалось только 8 февраля.