АТО: погиб наш боец

15 февраля в районе проведения антитеррористической операции поддерживаемые РФ незаконные вооруженные формирования продолжали вести огонь по позициям украинской армии. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.
По состоянию на 18:00 зафиксировано 6 прицельных обстрелов подразделениями российско-оккупационных группировок позиций сил АТО. В результате вражеского огня, погиб один украинский военнослужащий.
На луганском направлении враг неоднократно вел огонь из 82-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружение БМП вблизи Луганского.
На донецком направлении противник применил минометы калибра 120 мм и 82 мм у Павлополя и Чермалыка в Приазовье. В этом же районе боевики вели огонь из вооружения БМП по защитникам Водяного. Из 82-мм минометов, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия незаконные вооруженные формирования обстреливали опорные пункты Вооруженных сил Украины неподалеку Тарамчука.