Прокуратура: Госуправляющих из "Гулливера" выгнала охрана бизнес-центра (дополнено)

(Новость дополнена официальной позицией руководства БЦ "Гулливер")

15 февраля с 33-го этажа столичного бизнес-центра "Гулливер" представителей компании, которую назначили государственным управляющим соответствующих помещений, якобы выгнала охрана владельца БЦ Виктора Полищука. Об этом сообщил следователь по особо важным делам Главной военной прокуратуры Виталий Опанасенко в комментарии Укринформу.

"Вся проблема в Полищуке – владельце "Гулливера". Это его охранники выгнали представителей компании-управляющего", - сказал он.

Следователь рассказал, что планирует вызвать Полищука для дачи объяснений относительно его противодействия двум государственным органам - Главной военной прокуратуре и Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений(АРМА).

"Военная прокуратура выполнила свою функцию и передала на хранение АРМА вещественные доказательства по делу Клименко. У меня есть к нему (Полищуку, - ред.) вопрос: по какому поводу он нам мешает и почему посылает к компании-управляющему своих людей", - отметил Опанасенко.

Он также пообещал, что прокуратура отреагирует на действия Полищука "в рамках действующего законодательства".

Руководство бизнес-центра "Гулливер" передало редакции "Фокус" официальную позицию по поводу происходящего.

В бизнес-центре утверждают, что офисные помещения, расположенные на 31, 32 и 33 этажах в БЦ "Гулливер", на праве собственности принадлежат ООО "Юнисон групп".

"В последнее время в СМИ вследствие неверной формулировки и изложения своих мыслей АРМА (агентство по розыску и менеджменту активов), появилось много некорректных сообщений о передаче в управление помещений БЦ "Гулливер".

На самом деле конфликт между АРМА и назначенным им управляющим (ООО Бизнес центр "Навигатор") с одной стороны и ООО "Юнисон групп" с другой стороны, происходит вокруг процесса передачи в управление офисных помещений на 31-33 этажах, принадлежащих ООО "Юнисон групп", - говорится в официальной позиции руководства бизнес-центра.

Там утверждают, что БЦ "Гулливер" не является стороной указанного конфликта. Конфликт не касается любых других помещений БЦ "Гулливер", кроме принадлежащих ООО "Юнисон групп".

В сообщении говорится, что БЦ "Гулливер" работает в штатном режиме.

Напомним, 15 февраля Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, заявило, что около 50 неизвестных, якобы вооруженных ножами и огнестрельным оружием, выгнали с 33-го этажа столичного бизнес-центра "Гулливер" представителей компании "Навигатор", которую назначили государственным управляющим соответствующих помещений.