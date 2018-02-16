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Главная » Страна » Украина использует на безопасность и оборону почти 6% ВВП, – Порошенко

Украина использует на безопасность и оборону почти 6% ВВП, – Порошенко

Украина использует на безопасность и оборону почти 6% ВВП, – Порошенко
Петр Порошенко / Фото: Пресс-служба президента

Прогресс Украины был бы невозможен без помощи стран-партнеров

16.02.18 29
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Почти 6% валового внутреннего продукта в Украине направляется на укрепление обороноспособности Украины. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе панельной дискуссии на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности в 16 февраля, передает Интерфакс-Украина.

"Прогресс Украины был бы невозможен без помощи наших партнеров. Вы приумножаете наши достижения на пути реформ путем таких инициатив, как европейский план для Украины. И укрепляйте обороноспособность Украины. И, возвращаясь к этому обсуждению, мы почти 6% нашего ВВП в настоящее время направляем на сектор безопасности и обороны", – сказал он.

Напомним, в Украине госбюджет-2018 разработан, исходя из прогноза роста ВВП на 3%.

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