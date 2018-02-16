Климкин встретится с Волкером 17 февраля

Утром того же дня глава МИД Украины также планирует встретиться с Габриэлем

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин утром 17 февраля проведет встречу со спецпредставителем США Куртом Волкером. Об этом Климкин сообщил журналистам 16 февраля в Мюнхене, передает 112 Украина.

"С Волкером буду встречаться завтра утром. Начать день с Курта – это всегда приятно", – сказал он.

Кроме этого, он анонсировал встречу с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем.

"Завтра утром встречусь с Габриэлем", - отметил глава украинского внешнеполитического ведомства.

Напомним, на полях Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходит с 16 по 18 февраля, ожидается встреча министров иностранных дел "нормандской четверки" (Украина, Франция, Германия, Россия).

Министры иностранных дел Украины и России Павел Климкин и Сергей Лавров на полях Мюнхенской конференции 16 февраля обсудили вопрос освобождения заложников, а также введение миротворческой миссии ООН на Донбасс, однако переговоры каких-либо результатов не принесли.