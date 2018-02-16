Киев не намерен менять Сенцова и Сущенко на крымских дезертиров, – Геращенко

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявляет, что информация о намерениях обменять осужденных в России граждан Украины Романа Сущенко и Олега Сенцова на бывших украинских военнослужащих Александра Баранова и Максима Одинцова не соответствует действительности. Об этом она написала в Facebook.

"Заявления, касающиеся граждан О. (Одинцова, - ред.) и Б. (Баранова, - ред.), а также наших режиссера и журналиста, за свободу которых ведется борьба, к сожалению, не соответствуют действительности. Я вынуждена опровергать чужие заявления, чтобы остановить процесс безответственных комментариев в эфирах. Остановить то, что сейчас может повредить переговорам и процессу освобождения ребят", - написала Геращенко.

Ранее сообщалось, что представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека Михаил Чаплыга в эфире телеканала NewsОne заявил о возможности обмена политзаключенных в РФ журналиста Романа Сущенко и режиссера Олега Сенцова на крымских дезертиров Александра Баранова и Максима Одинцова, приговоренных в Украине к 13 и 14 годам тюрьмы.