Президент Петр Порошенко выразил недовольство темпами расследования и скоростью судебных процессов по делам о расстреле активистов Евромайдана в 2014 году. Об этом он заявил на открытии выставки, посвященной участникам Революции Достоинства - творческим личностям "Переведи меня через Майдан", сообщает пресс-служба главы государства в Twitter.

"Я, конечно же, разделяю недовольство общества темпами расследования, и еще больше - скоростью судебных процессов. В то же время хорошо осознаю масштаб преступления, равно как и необходимость юридически безупречной доказательной базы и неукоснительного соблюдения всех процессуальных норм. Должны пройти процедурно-сложный путь для того, чтобы у убийц потом не было никаких зацепок в европейских судах", - отметил президент.

Я, звичайно ж, поділяю незадоволення суспільства темпами розслідування, і ще більше – швидкістю судових процесів. В той же час добре усвідомлюю масштаб злочину, рівно як і необхідність юридично бездоганної доказової бази та неухильного дотримання всіх процесуальних норм... — Петро Порошенко (@poroshenko) 18 февраля 2018 г.

Он также выразил убеждение, что все произведения Героев Майдана найдут достойное место в Музее Революции Достоинства.

"Сооружение Мемориального комплекса Героев Небесной Сотни возможно только по адресу "аллея Героев Небесной Сотни", - заявил Порошенко.

Переконаний, що усі твори Героїв Майдану знайдуть гідне місце в Музеї Революції Гідності. Спорудження Меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні можливе тільки за адресою «алея Героїв Небесної Сотні». - П — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 18 февраля 2018 г.

По его мнению, преступления против Майдана не имеют срока давности. "Преступники переступили ту грань, за которой наступает проклятие, и то проклятие, говоря словами Мирослава Поповича, "сильнее, чем суды и тюрьмы". И от него не спрячешься даже в России", - подчеркнул глава государства.

П: Злочини проти Майдану не мають терміну давності, а злочинці переступили ту грань, за якою настає прокляття, і те прокляття, говорячи словами Мирослава Поповича, «сильніше, ніж суди і тюрми». І від нього не заховаєшся навіть у Росії. — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 18 февраля 2018 г.

Напомним, в Киеве и других городах на протяжении 18-20 февраля будут проходить мероприятия, посвященные памяти Героев Небесной Сотни.

В МВД заявили, что в воскресенье, 18 февраля, полиция усилит меры безопасности в Киеве в связи с запланированными на этот день около десятка массовых мероприятий с участием более 12 тысяч человек.

В столице около 3 тысяч правоохранителей будут следить за порядком во время мероприятий к годовщине событий на Майдане.

День Героев Небесной Сотни отмечают в Украине ежегодно 20 февраля. В соответствии с Указом Президента Украины от 11 февраля 2015 года № 69/2015 "О чествовании подвига участников Революции достоинства и увековечении памяти Героев Небесной Сотни» и распоряжением Кабинета министров Украины от 23 августа 2017 года № 574-р.