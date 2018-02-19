Утром 18 февраля в киевском госпитале скончался боец АТО Юрий Кушнир, за жизнь которого медики боролись более полугода.

О трагедии сообщил батальон "Донбасс" на своей странице в Facebook.



Кушнир, уроженец Хмельницкой области (село Жилинцы Ярмолинецкого района), 1978 г.р., был сержантом 46-го отдельного батальона специального назначения. Он был ранен снайпером боевиков в Марьинке 30 июля 2017 года.

"Он боролся до последнего. Он мечтал выздороветь и стать в строй. Он имел большую жажду к жизни. Но... Еще одна потеря собрата. И в сердцах, и в памяти вы всегда с нами", - говорится в сообщении батальона.

Напомним, в эти дни Украина чтит четвертую годовщину расстрелов Героев Небесной сотни на Майдане.