Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Фото В госпитале умер раненый летом возле Марьинки боец АТО
Ситуация на Донбассе

Фото В госпитале умер раненый летом возле Марьинки боец АТО

<span class="label red">Фото</span> В госпитале умер раненый летом возле Марьинки боец АТО
Юрий Кушнир / Фото: facebook.com/teroboronaDonbass

Юрий Кушнир мечтал выздороветь и стать в строй

19.02.18 284
020

Утром 18 февраля в киевском госпитале скончался боец АТО Юрий Кушнир, за жизнь которого медики боролись более полугода. 

О трагедии сообщил батальон "Донбасс" на своей странице в Facebook.

Кушнир, уроженец Хмельницкой области (село Жилинцы Ярмолинецкого района), 1978 г.р., был сержантом 46-го отдельного батальона специального назначения. Он был ранен снайпером боевиков в Марьинке 30 июля 2017 года. 

"Он боролся до последнего. Он мечтал выздороветь и стать в строй. Он имел большую жажду к жизни. Но... Еще одна потеря собрата. И в сердцах, и в памяти вы всегда с нами", - говорится в сообщении батальона.

Напомним, в эти дни Украина чтит четвертую годовщину расстрелов Героев Небесной сотни на Майдане.

2
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Карта военных действий в зоне АТО на 19 февраляВ районе проведения АТО военный застрелил сослуживцаЛавров заявил, что в российской агрессии против Украины виноват НАТО

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Прививка от смерти. Нобелевской лауреат Харальд цур Хаузен о вирусной природе рака 18874
  2. Точка кипения. Как процесс погашения долга за газ может стать вечным 2850
  3. И тишина. Что осталось после Саакашвили 4986
  4. Война теней. Несколько историй с передовой в зоне АТО 3298
  5. Ничего страшного. Как живут родители детей с инвалидностью 1817
  6. Человек с фотоаппаратом. Александр Бронштейн о 15 годах на студии Довженко 3401
  7. Я интроверт, который всё время стремится к людям, — режиссёр Тамара Трунова 1813
  8. Город Ха, планета А, художник Б. Сергей Братков о харьковском авангарде и проломах Майдана 1968
  9. Вредное образование. Почему гонка за дипломами – прыжок в пропасть 2859
  10. Полный вперёд. Как работают и отдыхают в морских круизах 3982
  1. Славянский торт "Бедный еврей" наделал шума в соцсетях 10020 / 10842
  2. Глава МИД Дании честно высказался о борьбе с коррупцией в Украине 9227 / 10190
  3. Глава Гидрометцентра спрогнозировал сроки прихода весны в Украину 5420 / 82574
  4. Дизайн на экспорт. Как мебель помогает продвигать Украину 4293 / 4928
  5. Сирийский полёт. Почему Путин не поквитается за Вагнера 3646 / 5443
  6. В России на Масленицу сожжен храм и совершено массовое убийство 3548 / 4246
  7. Разочарование канцелярии президента Польши переговорами Розенко и Глинского необоснованно, - МИД 3422 / 4279
  8. Жизнь после смерти. Что происходит с сознанием человека, когда останавливается сердце 3092 / 3774
  9. Прививка от смерти. Нобелевской лауреат Харальд цур Хаузен о вирусной природе рака 2728 / 18874
  10. Москва хотела купить останки Ярослава Мудрого 2560 / 3121
  1. Известная певица возмущена своим появлением в агитационном ролике Порошенко 32 / 16498
  2. Сирийский полёт. Почему Путин не поквитается за Вагнера 23 / 5443
  3. Прививка от смерти. Нобелевской лауреат Харальд цур Хаузен о вирусной природе рака 18 / 18874
  4. Глава МИД Дании честно высказался о борьбе с коррупцией в Украине 18 / 10190
  5. Зниклі безвісти. Чому ПАРЄ байдуже на полонених та ув’язнених українців 16 / 1806
  6. Простые вопросы о Великом посте, который продлится до 7 апреля 14 / 2814
  7. В России на Масленицу сожжен храм и совершено массовое убийство 14 / 4246
  8. Жизнь после смерти. Что происходит с сознанием человека, когда останавливается сердце 12 / 3774
  9. Элита-центр. Строительная афера века пошла на новый круг 12 / 2090
  10. Дизайн на экспорт. Как мебель помогает продвигать Украину 10 / 4928
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.