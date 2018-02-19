Петра Порошенко допросят 21 февраля

По делу о госизмене Виктора Януковича

Президент Украины Петр Порошенко будет допрошен в Оболонском районном суде Киева в качестве свидетеля по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича в среду, 21 февраля.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на прокурора главной военной прокуратуры Руслана Кравченко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Суд разрешил спецрасследование в отношении Януковича

"В среду мы допросим президента Украины Петра Порошенко и посла (постпреда Украины при ООН Владимира – ред.) Ельченко. Это последние свидетели стороны обвинения в этом процессе", – рассказал Кравченко.

Напомним, в суде над Януковичем допросят Азарова и других министров президента-беглеца.