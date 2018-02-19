Петра Порошенко допросят 21 февраля

Президент Украины Петр Порошенко будет допрошен в Оболонском районном суде Киева в качестве свидетеля по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича в среду, 21 февраля.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на прокурора главной военной прокуратуры Руслана Кравченко.
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"В среду мы допросим президента Украины Петра Порошенко и посла (постпреда Украины при ООН Владимира – ред.) Ельченко. Это последние свидетели стороны обвинения в этом процессе", – рассказал Кравченко.
Напомним, в суде над Януковичем допросят Азарова и других министров президента-беглеца.