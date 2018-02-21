На Донбассе погиб украинский военнослужащий

С начала суток, по состоянию на 18:00, на Донбассе зафиксировано 13 обстрелов со стороны боевиков. В результате вражеского огня погиб один украинский военнослужащий, еще двое – получили ранения.

На луганском направлении из 122-мм артиллерии, минометов различного калибра и вооружения БМП, противник вел огонь по нашим позициям у Троицкого. Минометы калибра 82-мм захватчики применили вблизи Новоалександровки и Катериновки. Также из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, оккупанты обстреливали опорные пункты сил АТО неподалеку Луганского, Железного и Новолуганского. Из стрелкового оружия стреляли возле Зайцево.

На донецком направлении агрессор из минометов калибра 120-мм и 82-мм и гранатометов вел огонь по защитникам Водяного на Приазовье. Из стрелкового оружия противник обстреливал позиции защитников Авдеевки.