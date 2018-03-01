Порошенко вручил олимпийскому чемпиону Абраменко орден и сертификат на квартиру

Президент Петр Порошенко вручил чемпиону ХХIII зимних Олимпийских игр по фристайлу Александру Абраменко и его тренеру Энверу Аблаеву ордена "За заслуги" III степени. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Искренние поздравления. Это заслуженная награда. Вы сделали больше, чем многие, для популяризации нашего государства, и я вас поздравляю с этим заслуженной победой", - отметил президент.

Также Порошенко вручил Абраменко сертификат на квартиру.

Напомним, на Играх в Пхенчхане Абраменко завоевал "золото" в лыжной акробатике. После чего передал чемпионскую лыжу в Олимпийский музей Лозанны. Также украинец планирует выступить на следующих зимних Олимпийских играх в Пекине-2022.