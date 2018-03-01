Украинская ГТС работает с максимальной нагрузкой

Снижение давления на входе в украинскую газотранспортную систему привело к тому, что сейчас она работает с максимальными уровнями нагрузки.

Об этом в эфире 5 канала сказал председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, сообщает Укринформ.

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"Газа достаточно, у нас полная подземка. Проблема в том, что из-за падения давления на входе системы нам очень трудно поддерживать и транзит, и потребление. Система работает на максимальных уровнях нагрузки", - сказал Коболев.

Напомним, Киев официально предупредил Брюссель об отказе Москвы выполнять решение Стокгольма.