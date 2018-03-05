У Станицы Луганской разведение сил и средств не состоится

Во всяком случае, в понедельник

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации прекращения огня и разграничения сторон (СЦКК) на Донбассе заявила, что разведение сил и средств у Станицы Луганской в понедельник не состоится.

"НВФ договоренности не соблюдают. Они открыли огонь в районе двух населенных пунктов уже буквально спустя час после очередного полного прекращения огня с 00:01 5 марта. Разведение сил и средств в районе Станицы Луганской не состоится", - цитирует Юрчило Интерфакс-Украина.

По словам представителя украинской стороны СЦКК Роман Юрчило, сейчас речь идет о соблюдении режима прекращения огня.

Напомним,ранее, на заседании Трехстронней контактной группы стороны заявили о возможности разведения сил в районе Станицы Луганской в понедельник, 5 марта.