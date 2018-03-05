Санкции с Елены Лукаш и Сергея Клюева сняты официально

В отношении Виктора Януковича и его соратников - продолжены

Совет Европейского Союза в понедельник продлил санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича и его соратников, одновременно ограничения против двух лиц не продлены.

Об этом сообщается на официальном сайте Совета ЕС, на который ссылаются европейские СМИ.

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Отмечается, что Совет ЕС продлил до 6 марта 2019 года действие замораживания активов против 13 человек, "которые считаются ответственными за незаконное присвоение государственных средств Украины или злоупотребления служебным положением, что привело к потере государственных средств Украины".

Отдельно отмечено, что ограничительные меры в отношении двух лиц не были расширены. Речь идет о Елене Лукаш и Сергее Клюеве, которых на прошлой неделе послы ЕС исключили из санкционного списка. Решение должно быть обнародовано в Официальном журнале ЕС 6 марта.

Напомним, Минфин США анонсировал новые санкции против России.