В Нафтогазе сказали, чем может помочь участие Еврокомиссии в споре с Газпромом

В НАК "Нафтогаз Украины" приветствуют решение Еврокомиссии участвовать в переговорах с Газпромом и ожидают помощи в приведении газовых контрактов в соответствие украинскому законодательству. Об этом сообщил главный коммерческий директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко, передает РБК-Украина.

"Мы всегда приветствуем заявления Европейской комиссии с предложениями принимать учатие в переговорах… Что бы мы ожидали от таких переговоров? В частности, мы ожидали бы предметного разговора относительного того, как изменить наши контракты с Газпромом, чтобы они отвечали украинскому законодательству", - сказал он.

Витренко также отметил, что участие Еврокомиссии является позитивным с точки зрения прозрачности.

"Также мы хотим, чтобы Еврокомиссия в трехстороннем формате рассмотрела вопрос, как заставить Газпром выполнять европейское законодательство на территории Евросоюза – в Словакии, Польши и Венгрии", – добавил Витренко.

Напомним, в Европейской комиссии заявили, что ЕК готова стать посредником в улаживании газового спора между Украиной и Россией.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 06:00 4 марта 2018 года Украина получила уже 26,5 миллионов кубометров газа из стран Европейского Союза.