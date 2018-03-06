Кризис языка. Что придет на смену языковому закону Кивалова - Колесниченко

Последний день зимы запомнится украинцам беспрецедентной победой буквы закона над личными политическими интересами: впервые в истории Конституционный суд признал закон неконституционным только потому, что был нарушен регламент его принятия.

"Когда выходят подобные решения, имеющие большой резонанс, конечно, они не всем нравятся. Есть разные мнения, и это нормально. Но главное, что суд решил: закон неконституционный. Если процедура во время принятия закона нарушена, то нет смысла даже рассматривать содержание документа", — говорит Станислав Шевчук, глава Конституционного суда. Речь идёт о скандальном языковом законе Кивалова — Колесниченко (Вадим Колесниченко и Сергей Кивалов — бывшие народные депутаты от Партии регионов). Летом 2012 года благодаря кнопкодавству регионалы протащили его без рассмотрения правок и без внесения документа в повестку дня Рады.

Закон Кивалова — Колесниченко сделал региональным русский и другие языки национальных меньшинств, количество носителей которых в регионе превышает 10%. Он также запрещал государству регулировать использование языков на радио и телевидении. В феврале 2014-го парламент проголосовал за отмену этого закона, однако данное решение не нашло поддержки ни у тогдашнего и. о. президента Александра Турчинова, ни спустя несколько месяцев у новоизбранного президента Петра Порошенко.

Нынешний спикер Андрей Парубий закон Кивалова — Колесниченко называет "позорным актом, которым российская диктатура под видом украинских политиков пыталась расколоть страну". Однако Порошенко с таким мнением не согласен — летом 2014 года он посчитал ошибкой лишение русского языка регионального статуса. "Во время моей предвыборной кампании я неоднократно подчёркивал, что никогда подобный закон не получит моего одобрения", — заявил тогда глава государства. Именно поэтому, несмотря на то, что последующие три года в своих выступлениях президент подчёркивал, что единственным государственным языком в Украине был и будет украинский, свою подпись под отменой закона Кивалова — Колесниченко он так и не поставил. В итоге вопрос решил Конституционный суд.

Только украинский

Признание документа неконституционным открыло возможность для принятия нового языкового закона. Об этом тут же заявил спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

"Закон должен быть об украинском языке как государственном, а не о языках вообще. Например, свои законы о государственном языке есть во Франции, Польше, Литве, Латвии"

Он попросил коллег как можно скорее провести консультации в своих фракциях по этому вопросу. Но даже без этой просьбы в парламенте уже зарегистрированы три соответствующих законопроекта. Один из них, №5760, подан ещё в октябре прошлого года. Статус государственного в нём предлагается закрепить исключительно за украинским языком. В пояснительной записке авторы объясняют, что поддержка госязыка поспособствует объединению украинского общества, укрепит государственное единство и территориальную целостность Украины. "Государственный язык — неотъемлемый атрибут конституционного строя государства, он выполняет нациообразующую функцию, — говорится в пояснении. — Использование терминов "язык" и "языковая политика" было искусственно навязано, чтобы ослабить защиту государственного языка. Примеры других государств вроде Франции, Польши и Венгрии показывают, что статус государственного языка должен регулироваться отдельным законом, а языки национальных меньшинств защищаются другими нормативными документами".

Такую позицию поддерживает, к примеру, писатель Василий Шкляр. Он убеждён, что законодательно статус украинского языка должен быть выписан не только в Конституции, но и в отдельном законе. Это, считает он, закрепит функциональное использование украинского во всех сферах общественной жизни.

По мнению Сергея Оснача, члена Координационного совета по вопросам применения украинского языка во всех сферах общественной жизни при Министерстве культуры, новый закон должен регулировать использование только украинского языка. Привлекать сюда языки национальных меньшинств, считает Оснач, нельзя. "Закон должен быть об украинском языке как государственном, а не о языках вообще. Например, свои законы о государственном языке есть во Франции, Польше, Литве, Латвии, — объясняет он Фокусу. — Смешивание в одном законе государственного и других языков поднимает статус государственного языка над другими, закладывая на законодательном уровне его конфликт с другими языками. Такое смешивание было и в Законе "О языках в УССР", и в законе Кивалова — Колесниченко. Это проявление российской колониальной политики в отношении украинского языка, который законодательно закрепляли как "один из", а не как главный язык Украины". Дальше Оснач объясняет, что новый документ должен охватывать абсолютно все сферы жизни граждан, поскольку отдельные законы, например, о языковых квотах на телевидении и радио, не обеспечивают комплексного эффекта распространения государственного языка в обществе. Для того чтобы это произошло, считает Оснач, в законе необходимо предусмотреть механизм контроля за его исполнением. Только в этом случае документ не превратится в очередную декларацию.

Венгерский вопрос

Тем не менее большинство экспертов, с которыми пообщался Фокус, сходятся во мнении, что акцентировать внимание только на украинском языке нежелательно, поскольку это чревато ухудшением взаимопонимания Украины с соседними странами.

ДАЙТЕ СКАЗАТЬ. Язык — одна из самых чувствительных тем в любом обществе

Это наглядно демонстрируют напряжённые отношения с Венгрией и Румынией на почве принятого нового закона об образовании, в котором записано, что с 5-го класса обучение в школах будет проходить только на государственном языке. На языках национальных меньшинств дети смогут учиться до 4-го класса. Данное нововведение спровоцировало скандал на уровне министров иностранных дел — венгерские и румынские дипломаты тут же заявили о нарушении в Украине прав их диаспор. Причём давление недовольных соседей, заявивших о том, что они будут блокировать европейские и североатлантические устремления нашей страны, оказалось настолько мощным, что Украина отсрочила выполнение этой статьи закона до 2023 года.

Более того, признание неконституционным закона Кивалова — Колесниченко в среде венгерских чиновников вызвало не менее жёсткую реакцию, чем закон об образовании. "Украинское правительство поставило перед собой две националистические задачи. Первая: чтобы нацменьшинства не могли учиться, вторая: чтобы не имели возможности разговаривать на родном языке! — заявил Петер Сийярто, министр иностранных дел Венгрии. — А сейчас отменяют закон, который обеспечивает возможность нацменьшинствам пользоваться собственным языком. В правовом государстве такие вещи, как в Украине, не происходят".

Сергей Оснач парирует: "Никто не спорит с тем, что языки национальных меньшинств должны быть защищены в Украине. Но их применение необходимо регулировать другими законодательными актами — это европейская практика. Как мне известно, соответствующий законопроект о языках национальных меньшинств зарегистрирован в Раде и ожидает рассмотрения".

В украинском правительстве эмоциональных выпадов со стороны зарубежных коллег откровенно не понимают. Особое неприятие вызывает тема, в которой иностранные дипломаты пытаются снизить важность использования украинского языка в пользу языков национальных меньшинств. По словам Эмине Джапаровой, первого заместителя информационной политики, необходимость знания государственного языка — абсолютно логичное требование, которое не должно оспариваться. "Если крымским татарам в Крыму когда-то было не трудно овладеть украинским, другим национальным меньшинствам тем более должно быть не трудно", — говорит она Фокусу.

Оглядываясь по сторонам и прислушиваясь к мнению всех стран, Украина показывает свою слабость

"Сегодня новый языковой закон, конечно, очень своевременен, он поспособствует развитию государственного языка. В то же время документ должен защищать языки национальных меньшинств, ведь Украина подписала и ратифицировала Конвенцию о защите национальных меньшинств, а также Европейскую хартию региональных и миноритарных языков", — говорит Михаэль Мозер, профессор Венского университета, президент Международной ассоциации украинистов.

Найти компромисс в языковом вопросе, несмотря на всю его неоднозначность, считают эксперты, совсем несложно. В таких делах все государства руководствуются защитой национальных интересов. И если для этого приходится жертвовать интересами других стран — ничего страшного. Василий Шкляр убеждён, что, оглядываясь по сторонам и прислушиваясь к мнению всех стран, Украина показывает свою слабость. "У нас война с Россией, у нас есть моральное право принимать украиноцентрические законы, которые избавят нас от российских комплексов. Мы уже один раз были в силовом и культурном поле влияния России, как видим — ничем хорошим это не закончилось. Пусть ни одна страна не думает, что может диктовать нам, что делать. Мы должны придерживаться своей позиции", — уверен Шкляр.

Этот совет тем более ценен в свете понимания нынешней общеевропейской политики, в которой правые силы повсеместно пытаются разыграть национальную карту. В той же Венгрии, к примеру, дебаты вокруг украинского языкового законодательства — мощный политический инструмент накануне парламентских выборов, которые состоятся 8 апреля. После того как предвыборная гонка закончится, венгерские и украинские дипломаты смогут спокойно уладить конфликтные моменты.

Вопрос лишь в том, когда Верховная Рада решится принять новый языковой закон, ведь сейчас в повестке дня депутатов множество куда более неотложных документов, утверждения которых требуют международные партнёры и доноры. Среди прочих — рассмотрение во втором чтении вопроса о создании антикоррупционного суда, а также принятие нового избирательного законодательства. Так что до конца этой сессии решить языковой вопрос депутаты вряд ли успеют.