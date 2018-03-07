Захарченко нашел 15 агентов СБУ среди отпущенных Украиной сепаратистов

Проверили еще не всех

Главарь террористической организации "ДНР" заявил, что среди отпущенных Украиной в рамках обмена пленными боевиков и их пособников 15 человек оказались агентами СБУ. Об этом сообщают сепаратистские СМИ.

"К сожалению, еще не все бывшие военнопленные прошли проверки. Пятнадцать человек, которых мы поменяли, являются агентами СБУ", - сказал Захарченко.

Напомним, 27 декабря на Донбассе состоялся обмен заложниками. Украина отдала 233 осужденных, которые были задержаны в связи с войной на Донбассе и отбывали наказание в украинских тюрьмах, в обмен на 73 украинских заложников.