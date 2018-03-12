Порошенко подписал закон об ООО

Президент надеется, что теперь Украина поднимется в рейтинге Doing business

Президент Петр Порошенко подписал закон "Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Документ совершенствует регулирование отношений, связанных с созданием и деятельностью обществ с ограниченной и дополнительной ответственностью. Он также устраняет недостатки, которые существуют в действующем законодательстве, и приводит его в соответствие с нормами и концептуальными подходами, характерными для законодательных актов Европейского Союза и стран-членов ЕС.

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По словам президента, новым законом вводятся современные принципы эффективного регулирования, создания и ведения бизнеса.

"Эти процедуры станут проще, понятнее. Закон должен обеспечить участникам общества комфортное правовое пространство для урегулирования своих отношений. Уменьшить риски захвата контроля над обществом, фактически уничтожить риски рейдерских атак. Снимаются ограничения по формированию уставного капитала, упрощается процедура регистрации, наследования доли в уставном капитале общества, право на получение кредита или финансирования под залог доли общества, что облегчит привлечение дополнительных средств", - рассказал Порошенко.

Президент также добавил, что, по мнению некоторых экспертов, новый закон позволит значительно повысить позиции Украины в рейтинге Doing business.

Напомним, Верховная Рада приняла закон "Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью" 6 февраля.