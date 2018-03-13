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После убийства журналиста в Словакии будут голосовать за вотум недоверия правительству

После убийства журналиста в Словакии будут голосовать за вотум недоверия правительству
Роберт Фицо / Фото с сайта РБК-Украина

Премьера Роберта Фицо могут отправить в отставку 19 марта

13.03.18 19
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В понедельник, 19 марта, в парламенте Словакии состоится голосование о вотуме недоверия премьер-министру страны Роберту Фицо. Соответствующее решение депутаты приняли сегодня, 13 марта. Об этом сообщает Радио свобода.

Для выражения недоверия правительству нужны голоса 90 из 150 членов парламента.

Оппозиционные партии считают необходимым проведение досрочных выборов после убийства 26 февраля журналиста Яна Куциака и его невесты. Это мнение разделяет и часть депутатов из правящей коалиции.

Напомним, что 27-летний журналист Ян Кучак и его девушка были застрелены в своем доме в городе Велка-Мака в Словакии. Кучак работал над темой о мошенничестве с деньгами ЕС и возможной причастности к этому итальянской мафиозной группировки Ндрангета.

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