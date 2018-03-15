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Ситуация на Донбассе

Фото Скончался доброволец Упрямый, которого ранил снайпер боевиков

<span class="label red">Фото</span> Скончался доброволец Упрямый, которого ранил снайпер боевиков
Фото: Вести

Ему было 20 лет

15.03.18 68
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В Днепре в областной клинической больнице имени Мечникова умер раненый в зоне АТО на Донбассе боец-доброволец.

Об этом сообщает "Национальный корпус" на своей странице в facebook.

20-летний боец ​​полка Азов с позывным Упрямий (Марк Гудзовский) получил тяжелое ранение в голову от пули снайпера, выполняя боевую задачу вблизи поселка Водяного.

За его жизнь врачи боролись почти трое суток.

Главный врач больницы имени Мечникова на своей странице в facebook написал так. 

Сквозь слезы человек видит больше…

Бездыханное тело.
Слеза возле глаза.
Много аппаратуры подключено к нему.
Пуля снайпера вошла в лоб, вышла через затылок.
Кости черепа разбились как стекло.
Размозжение головного мозга 3-ей степени.
Операция в 61 ВМГ.
Марку только 20, житель Днепра.
Тяжело ранен снайпером возле поселка Водяное.
Шансов выжить - почти нет...

Напомним, Президент поблагодарил добробатовцев, защищавших страну в начале АТО.

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