Рада лишила неприкосновенности Бакулина

Следствие в настоящее время не может установить местонахождение народного депутата

Верховная Рада поддержала представления генерального прокурора Украины Юрия Луценко и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Евгения Бакулина.

Как передает агентство Интерфакс-Украина, за разрешение привлечь к уголовной ответственности проголосовали 274 народных депутатов на пленарном заседании в четверг.

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Самого Бакулина в сессионном зале во время рассмотрения вопроса о снятии с него неприкосновенности не было, сообщил председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

Луценко также сообщил, что Бакулин находится за пределами Украины и длительное время не появляется ни на заседании Верховной Рады, ни в стране вообще. Следствие в настоящее время не может установить его местонахождение.

Напомним, Бакулин в 2007 году, а также с 2010 по 2014 годы занимал должность председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".

Как сообщил ранее Луценко, ГПУ расследует уголовное производство по ст.255 (создание преступной организации), ст.191 (хищение), ст.209 (отмывание средств и другим статьям, и досудебным следствием установлено, что Бакулин, вероятно, принимал участие в преступной организации бывшего президента Украины Виктора Януковича, спланировал и организовал незаконное завладение денежными средствами НАК "Нафтогаз Украина" в сумме 449 млн 963 тыс. 820 грн через организацию фиктивной процедуры тендерной закупки буровых установок (так называемых "вышек Бойко").