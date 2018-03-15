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В Греции задержаны 148 украинцев, - МИД Украины

В Греции задержаны 148 украинцев, - МИД Украины
Фото: Sequential-One

Большинство из них обвиняются в нелегальной перевозке мигрантов

15.03.18 937
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На данный момент в Греции были задержаны правоохранителями 148 граждан Украины.

Из них 132 - по обвинению в перевозке нелегальных мигрантов, сообщил официальный представитель департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич, передает "Интерфакс-Украина".

"По результатам встречи в Министерстве юстиции Греции на прошлой неделе греческая сторона сообщила, что по состоянию на 5 марта 2018 года в Греции задержаны и удерживаются 148 граждан Украины, 105 из них осуждены к разным срокам наказания, по 43 проходят следственные действия, либо же дело находится на этапе досудебного расследования", - рассказал Кирилич.

Он также добавил, что 16 граждан Украины были освобождены по решению суда досрочно в 2017 году, еще троих освободили в 2018 году.

"Мы продолжаем констатировать восходящую динамику задержаний граждан Украины за перевозку нелегальных мигрантов", - заявил Кирилич.

Представитель МИД отметил, что  за такое правонарушение законодательство Греции предусматривает до 25 лет лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Греции 40-летнего украинского моряка Дениса Бровченко приговорили к 180 годам заключения.

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