Замглавы миссии ОБСЕ Александр Хуг сообщил, что стороны на Донбассе продолжают препятствовать работе наблюдателей организации. Больше всего подобных случаев фиксируется на оккупированных территориях. Об этом он рассказал на брифинге, передает Украинская правда.

По его словам, только на прошлой неделе наблюдателям ограничивали свободу передвижения 23 раза, в частности - на участке с неконтролируемой границей с Россией.

Сотрудникам миссии запрещают доступ к отдельным районам, угрожают оружием. Также периодически обстреливают беспилотники ОБСЕ. В доказательство своих слов Хуг показал слово, как как 10 марта боевик целится из стрелкового оружия по беспилотнику.

Напомним, согласованно договоренностям участников Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Украине в зоне АТО с полуночи 5 марта должно было начаться "абсолютное" перемирие, но боевики по-прежнему ежедневно продолжают обстрелы наших позиций.

В то же время замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг отметил, что с момента объявления перемирия количество обстрелов сократилось на 82%.