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Польша упростит правила трудоустройства граждан Украины

Польша упростит правила трудоустройства граждан Украины
Фото: 112.ua

Хорошие работники не будут долго ждать необходимые документы

16.03.18 2196
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Польское правительство немерено упростить правила трудоустройства иностранных трудовых мигрантов, в частности, из Украины.

Сейчас разрабатываются новые положения социально-миграционной политики, сообщил министр инвестиций и развития Польши Ежи Квециньский, передает "Радио Польша".

Отмечается, что польским предприятиям ввиду новых изменений будет проще трудоустроить иностранцев из-за восточной границы Польши.

Кроме того, в Польше хотят изучить, в каких регионах и в каких отраслях нужны рабочие, каких компетенций и профессий.

Как отметил изданию владелец фирмы по найму иностранцев Анджей Коркус, несмотря на достаточно либеральную миграционную политику в Польше, прохождение всех формальностей занимает длительное время.

По этой причине предприниматели предложили правительству нанять дополнительных чиновников для выдачи разрешений на работу.

Напомним, ранее Национальный банк Польши спрогнозировал, что до конца 2020 года на местный рынок труда будут прибывать по 200-300 тысяч украинцев ежегодно.

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