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Ситуация на Донбассе

Порошенко побывал в прифронтовых населенных пунктах

Порошенко побывал в прифронтовых населенных пунктах
Фото: пресс-служба президента Украины

Президент посетил Катериновку и Золотое

16.03.18 66
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Президент Украины Петр Порошенко в ходе поездки в Луганскую область посетил прифронтовые населенные пункты Золотое и Катериновка.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко на своей странице в Facebook 16 марта.

"Президент посетил освобожденную Катериновку и Золотое на Луганщине, где построен контрольно пропускной пункт через линию столкновения, но его работу заблокировали российские оккупанты", - написал Цеголко.

Отметим, Катериновка и Золотое находятся на самой линии разграничения сторон. В Золотом украинская сторона оборудовала пункт пропуска граждан и автомобилей, открытие которого длительное время блокируют боевики ОРЛО.

Напомним, Верховный главнокомандующий Украины подал шапку своему солдату. Во время официальной церемонии встречи с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом у одного из солдат почетного караула на землю упала шапка. Она лежала на земле, пока исполнялись гимны Австрии и Украины. Затем Порошенко поднял шапку и надел ее солдату на голову.

 

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