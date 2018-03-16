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Газовый спор Украины и России

Гройсман озвучил общие долги Газпрома перед Украиной

Гройсман озвучил общие долги Газпрома перед Украиной
Фото: пресс-служба Кабмина

Премьер подчеркнул, что Украина не обсуждает, а выполняет решения Стокгольмского суда

16.03.18 426
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Российский Газпром должен Украине, согласно различным судебным приговорам, 8,5 миллиардов долларов.

Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман в эфире НВ.

"Газпром нам должен деньги, на сегодня после решения Стокгольма это уже почти 8,5 млрд долларов", - сказал Гройсман.

Кроме того еще 6 млрд долларов российский монополист должен по решению украинских судов по иску Антимонопольного комитета и Министерства юстиции.

Гройсман подчеркнул, что Украина не обсуждает, а выполняет решения Стокгольмского суда.

"А вот Россия в очередной раз показала, что она пренебрегает международным правом и отказывается пока выполнять решение арбитража, которое является абсолютно справедливым", - добавил премьер.

По его словам, в данном случае есть только один вопрос - это действия Украины сегодня по принудительному взысканию. Это возможно благодаря международным процедурам.

Напомним, Порошенко не сомневается, что Газпром выплатит Нафтогазу все до копейки.

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