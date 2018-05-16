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Фото Сенцов объявил голодовку (Обновлено)

<span class="label red">Фото</span> Сенцов объявил голодовку (Обновлено)
Олег Сенцов и Александр Кольченко / Фото: hromadskeradio.org

Он требует отпустить всех украинцев, удерживаемых в России и аннексированном Крыму

16.05.18 142
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В России незаконно осужденный украинский режиссер Олег Сенцов объявил голодовку в тюрьме, сообщила его двоюродная сестра Наталья Каплан, передает "Громадське".

Таким образом он требует отпустить всех украинцев, удерживаемых в России и аннексированном Крыму. По словам его сестры, Сенцов к этому шагу он готовился два месяца, отказываясь от передач и физически готовя организм.

Адвокат украинца Дмитрий Динзе предупредил подзащитного о всех возможных последствиях, в частности, необратимых для здоровья, однако Сенцов заявил, что готов умереть, если требования не будут выполнены.

Колония "Белый медведь" в г. Лабитнанги, Россия / Фото: Громадське

"Я, Олег Сенцов, гражданин Украины, незаконно осужден российским судом и нахожусь в колонии г. Лабытнанги, объявил бессрочную голодовку с 14 мая 2018 г. Единственным условием ее прекращения является увольнение всех украинских политзаключенных, которые находятся на территории РФ. Вместе и до конца! Слава Украине", - написал Сенцов в заявлении.

Фото: Громадське

Обновление. Наталия Каплан рассказала об опасениях, что голодовка может не принести результатов.

"Я не могу поддержать Олега в этом. Мне кажется, это неразумно и от голодания больше вреда, нежели пользы. Очень страшно за него. Олег 4 года в адских условиях, без витаминов, без солнца, без нормального питания, под страшным психологическим прессом. Этот его шаг заставляет нервничать, но я знаю Олега и знаю, что он не отступит. Мне остается только надеяться, что он выдержит и достигнет поставленной цели", - сказала она.

В данный момент Сенцов сидит в одиночной камере. Адвокат Динзе не исключает, что Сенцова направят на принудительное психиатрическое обследование и будут применять принудительное питание.

"Его сейчас перевели в безопасное месте, куда переводят людей, которые так или иначе отказываются от еды и переходят на голодание. Сидит он в этом месте один, его уже проведали, соответственно, начальник колонии, с ним разговаривали. Но он, скажем так, полон решимости продолжить голодание до последнего: пока это не приведет к какому-то результату", - сказал адвокат. 

Поскольку никакой реакции со стороны Европейского суда по правам человека, куда была подана жалоба, нет, Сенцов надеется, что его голодание заставит Европейский суд хотя бы рассмотреть его жалобу, говорится в материале.

Адвокат также сказал, что во время последней встречи с Сенцовым, его подзащитный "уже достаточно похудел, но с некоторой решимостью - он собирается пойти до конца. Как он говорит: "Или я умру в колонии, или мои условия будут выполнены".

Напомним, Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

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