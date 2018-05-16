Всех пострадавших от отравления в Черкассах выписали из больниц

Из Черкасской областной больницы выписали учительницу школы №8, а из Черкасской областной детской больницы - ученицу. Это последние пострадавшие в результате загадочного отравления, остававшиеся в стационаре.

Об этом сообщает Громадське.

"Уже выписали всех. Сегодня выписали учительницу", - сказал главный врач Черкасской областной больницы Александр Дудник.

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Напомним, во время линейки в школе №8 в Черкассах резко ухудшилось самочувствие у некоторых школьников. 15 детей потеряли сознание. Всего в больницы было доставлено 50 детей. Все они – ученики 2-7 классах. Медики диагностировали у них отравление неизвестным веществом.

Причиной отравления детей в Черкассах могли стать испарения из канализационного коллектора, который расположен рядом со школой. Об этом сообщил помощник начальника областного управления ГСЧС Константина Проценко.

Также глава Службы безопасности Украины Василий Грицак не исключает, что отравление детей в черкасской школе №8 могло быть умышленным действием неизвестных лиц.