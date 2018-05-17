Украинские военнослужащие освободили от оккупантов село Южное Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении штаба Операции объединенных сил на странице в Facebook.



"Командование Объединенных сил сообщает об улучшении тактического положения обороны наших войск на горловском направлении. Спланированные, подготовленные и реализованные действия разведывательной роты (24-й бригады) позволили обеспечить безопасность жителям населенного пункта Южное (Чигири)", – говорится в сообщении.

В штабе отмечают, что в первых числах апреля боевики активизировались в населенном пункте Южное. В частности, боевики дважды в неделю приезжали в это село "с целью проверки местного населения на лояльность к украинской власти и демонстрационного показа своего присутствия в селе".

В ответ на это, на основе предложений начальника разведки 24-й бригады, был разработан план о взятии под контроль украинскими военными этого села.

Во время выполнения первого этапа (взятие Южного под свой контроль) потерь личного состава бригады не было. Потери противника составили: один убитый и один раненый.



Однако начиная с 11.00 8 мая противник пытался вытеснить украинских военных из Южного. В итоге враг понес значительные потери: не менее 15 человек убитых и раненых.

В настоящее время ситуация в Южном сложная, но контролируемая. Боевые задачи по удержанию населенного пункта выполняет сводное подразделение от 24-й ОМБр.



В штабе заверили, что Объединенные сил и в дальнейшем будут делать все для укрепления рубежей обороны и недопущения продвижения оккупантов вглубь.

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Напомним, в феврале Вооруженные силы Украины вернули контроль над селом Катериновка в Луганской области, которое находится на линии разграничения. А в конце января Генштаб сообщал, что украинская армии вернула контроль над селом Новоалександровка.