Порошенко ввел в действие санкции против лиц и компаний, причастных к российской агрессии

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ №126/2018 от 14 мая "О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

Таким образом президент ввел в действие решение СНБО о персональных санкциях в отношении физических и юридических лиц, связанных с российской агрессией против Украины.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 мая 2018 "О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - отмечается в документе.

Контроль за выполнением решения президент возложил на секретаря СНБО Александра Турчинова.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, СНБО поддержала введение персональных экономических и других санкций в отношении юридических и физических лиц, связанных с российской агрессией против Украины, а также в отношении которых правительства США и стран ЕС применили соответствующие решения.

Санкции вводятся на три года или бессрочно в отношении физических и юридических лиц, причастных к российской агрессии против Украины, к подготовке и проведению незаконного голосования в оккупированном Крыму в рамках выборов президента РФ, представителей российской оккупационной администрации в Крыму, боевиков российских вооруженных формирований на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей и тому подобное.

Также санкции введены в отношении лиц, причастных к информационной и киберагрессии против нашей страны, к противоправным действиям против граждан Украины, которые незаконно удерживаются в России, депутатов Государственной Думы и членов Совета федерации Федерального собрания России и т.п.